“Zucchero – Sugar Fornaciari”, documentario su Rai3

Su Rai3 giovedì 25 settembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”.

Realizzato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, il film racconta la vita e la carriera di Zucchero e il suo trionfale tour mondiale “World Wild Tour”.

Nel documentario, oltre alla testimonianza diretta dell’artista, quelle di amici e colleghi come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson, Corrado Rustici.

Ne emerge il ritratto dell’uomo e del grande artista italiano e internazionale.