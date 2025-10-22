Al cinema il film “Springsteen – Liberami dal nulla”

HomeCinemaAl cinema il film "Springsteen - Liberami dal nulla"
Arriva nelle sale italiane il 23 ottobre 2025 il film di Scott CooperSpringsteen – Liberami dal nulla“.

Il film, targato 20th Century Studios, segue la realizzazione dell’albumNebraska” di Bruce Springsteen del 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale.

Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature.

Con Jeremy Allen White nel ruolo di “The Boss”, il film è scritto per il grande schermo e diretto da Scott Cooper, ed è basato sul libro di Warren Zanes intitolato “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”.

Scheda film

Titolo: Springsteen – Liberami dal nulla
Regia: Scott Cooper
Cast: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young, David Krumholtz, Gaby Hoffmann, Harrison Sloan Gilbertson, Grace Gummer, Marc Maron, Matthew Pellicano Jr.
Durata: 1 ora e 54 min.
Distribuzione: Walt Disney
Data di uscita italiana: 23 ottobre 2025

Springsteen – Liberami dal nulla – Il trailer

Copertina libro
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
