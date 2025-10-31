HomeCinemaAl cinema "Io sono Rosa Ricci", un film con Maria Esposito
Cinema

Al cinema “Io sono Rosa Ricci”, un film con Maria Esposito

Redazione
di Redazione
Locandina Io sono Rosa Ricci

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, è nelle sale cinematografiche italiane dal 30 ottobre 2025 il film di Lyda Patitucci dal titolo “Io sono Rosa Ricci“, con Maria Esposito.
Il film è ispirato alla serie “Mare Fuori“.

Io sono Rosa Ricci – La trama

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e dal suo clan.

Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.

Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga.

Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino.

Scheda film

Titolo: Io sono Rosa Ricci
Regia: Lyda Patitucci
Cast: Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Ricci Raiz, Gennaro Di Colandrea, Jorge Perugorría, Gerardo De Pablos, Juan Daniel Straube, Simon Rizzoni, Ernesto Montero
Durata: 90 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 30 ottobre 2025

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025