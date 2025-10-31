Al cinema “Io sono Rosa Ricci”, un film con Maria Esposito

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, è nelle sale cinematografiche italiane dal 30 ottobre 2025 il film di Lyda Patitucci dal titolo “Io sono Rosa Ricci“, con Maria Esposito.

Il film è ispirato alla serie “Mare Fuori“.

Io sono Rosa Ricci – La trama

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e dal suo clan.

Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.

Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga.

Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino.

Scheda film

Titolo: Io sono Rosa Ricci

Regia: Lyda Patitucci

Cast: Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Ricci Raiz, Gennaro Di Colandrea, Jorge Perugorría, Gerardo De Pablos, Juan Daniel Straube, Simon Rizzoni, Ernesto Montero

Durata: 90 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 30 ottobre 2025