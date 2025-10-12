“Amata”, un film con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia – La trama

Al cinema dal 16 ottobre 2025 il film “Amata“, diretto da Elisa Amoruso e scritto da Ilaria Bernardini.

Nel cast Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia.

Amata – La trama

Nunzia è una giovane studentessa fuori sede, schiacciata dal peso di una gravidanza segreta e non desiderata.

In una realtà che la isola, si confronta con una decisione profonda e lacerante: custodire o rinunciare.

Altrove, Maddalena e Luca abitano il vuoto lasciato da ciò che non arriva. Dopo un lungo percorso, una possibilità si affaccia nelle loro vite: delicata, luminosa, carica di attese.

Amata è la storia incrociata di due donne, fragilità combattenti e potenti, che raccontano l’amore, la libertà e la maternità in molte delle sue forme. E di Margherita, la bambina, sospesa tra mondi diversi.

Con uno sguardo intimo e profondamente umano, Amata esplora attraverso il corpo e l’anima delle sue protagoniste cosa significa scegliere. E amare.

Scheda film

Titolo: Amata

Regia: Elisa Amoruso

Cast: Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia

Durata: 96 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 16 ottobre 2025