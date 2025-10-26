“Cinque secondi”, il nuovo film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea

Al cinema dal 30 ottobre 2025 il nuovo film di Paolo Virzì “Cinque secondi“, con Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Galatea Bellugi.
Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025.
Cinque secondi – La trama
Chi è quel tipo scontroso dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina?
Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti.
E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli.
Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi.
Anche loro sono incuriositi da quel misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno?
Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza.
E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi…
Scheda film
Titolo: Cinque secondi
Regia: Paolo Virzì
Cast: Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel
Durata: 105 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 30 ottobre 2025