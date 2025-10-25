“Io sono Rosa Ricci”, un film con Maria Esposito

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, esce nelle sale cinematografiche italiane il 30 ottobre 2025 il film di Lyda Patitucci dal titolo “Io sono Rosa Ricci“, con Maria Esposito.

Il film è ispirato alla serie “Mare Fuori“.

Io sono Rosa Ricci – La trama

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e dal suo clan.

Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.

Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga.

Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino.

Scheda film

Titolo: Io sono Rosa Ricci

Regia: Lyda Patitucci

Cast: Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Ricci Raiz, Gennaro Di Colandrea, Jorge Perugorría, Gerardo De Pablos, Juan Daniel Straube, Simon Rizzoni, Ernesto Montero

Durata: 90 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 30 ottobre 2025