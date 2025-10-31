HomeCinema"La vita va così", un film di Riccardo Milani - La trama
Cinema

“La vita va così”, un film di Riccardo Milani – La trama

Redazione
di Redazione
La vita va così

È al cinema dal 23 ottobre 2025 il film di Riccardo MilaniLa vita va così“, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari, Giuseppe Ignazio Loi.

La vita va così – La trama

Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna.

Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato.

Dall’altra parte c’è Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso.
Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra.

Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra.

Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto.

Scheda film

Titolo: La vita va così
Regia: Riccardo Milani
Cast: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari, Giuseppe Ignazio Loi
Durata: 118 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa
Data di uscita: 23 ottobre 2025

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025