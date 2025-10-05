HomeCinema“La vita va così“, un film di Riccardo Milani
Cinema

“La vita va così“, un film di Riccardo Milani

Redazione
di Redazione
La vita va così

Al cinema dal 23 ottobre 2025 il film di Riccardo MilaniLa vita va così“, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari, Giuseppe Ignazio Loi.

La vita va così – La trama

Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna.

Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato.

Dall’altra parte c’è Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso.
Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra.

Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra.

Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto.

Scheda film

Titolo: La vita va così
Regia: Riccardo Milani
Cast: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari, Giuseppe Ignazio Loi
Durata: 118 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa
Data di uscita: 23 ottobre 2025

