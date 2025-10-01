“L’Attachement – La Tenerezza”, un film con Valeria Bruni Tedeschi

Esce il 2 ottobre 2025 nelle sale cinematografiche italiane il film di Carine Tardieu dal titolo “L’Attachement – La Tenerezza“, con Valeria Bruni Tedeschi.
Il film è tratto dal romanzo “L’Intimité” di Alice Ferney.
L’Attachement – La Tenerezza – La trama
Sandra, cinquantenne indipendente e single per scelta, si vede costretta da un giorno all’altro a condividere l’intimità del suo vicino di casa Alex e dei suoi due bambini.
Contro ogni aspettativa, Sandra inizia pian piano ad affezionarsi e diventa la figura femminile di questa sua nuova famiglia adottiva.
Nascerà tra loro un legame speciale.
Scheda film
Titolo: L’Attachement – La Tenerezza
Regia: Carine Tardieu
Cast: Pio Marmaï, Valeria Bruni Tedeschi, Vimala Pons, Raphaël Quenard, César Botti, Catherine Mouchet, Marie-Christine Barrault
Durata: 106 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: No.Mad Entertainment
Data di uscita: 2 ottobre 2025