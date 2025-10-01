“L’isola di Andrea”, un film di Antonio Capuano

Esce il 2 ottobre 2025 nelle sale cinematografiche italiane il film di Antonio Capuano dal titolo “L’isola di Andrea“, con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni.

L’isola di Andrea – La trama

Marta e Guido hanno smesso di stare insieme. Andrea, che ha otto anni ed è figlio unico, rende più problematica la loro separazione.

I due adulti richiedono dunque al tribunale dei minorenni una “sentenza giudiziale” che disciplini, in via definitiva, quanti giorni Andrea debba stare con la madre, quanti con il padre.

Il magistrato dispone colloqui e perizie, che costringono tanto i genitori quanto il bambino ad approfondire, laddove possibile, le ragioni dei rispettivi disagi e desideri. E così facendo a “rivelarsi” progressivamente.

Il piccolo Andrea, in particolare, soffre il tempo che gli viene sottratto, così come il sentirsi “conteso” tra due genitori cui vuol bene alla stessa maniera.

Marta e Guido mettono in campo tutte le proprie energie e lottano strenuamente, l’uno aspettando che l’altro ceda …

Scheda film

Titolo: L’isola di Andrea

Regia: Antonio Capuano

Cast: Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni, Andrea Migliucci, Marina Ferrara, Gaia Bassi, Angela Tamburrino, Valeria Vaiano

Durata: 105 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 2 ottobre 2025