HomeCinema"Per te" - Edoardo Leo in un film tratto da una storia...
Cinema

“Per te” – Edoardo Leo in un film tratto da una storia vera

Redazione
di Redazione
Per te

Al cinema dal 17 ottobre 2025 il film di Alessandro AronadioPer te“, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.

Una storia che celebra la potenza dell’amore oltre il tempo e la memoria.

Per te – La trama

Nel 2021 un bambino di 11 anni, Mattia Piccoli, viene nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per “l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre”.

Questo film è ispirato alla sua storia e a quella del papà Paolo che, poco più che quarantenne, lentamente comincia a perdere pezzi della sua memoria. Ma proprio mentre il mondo inizia a sfumare, lui sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, forte anche dell’amore della moglie Michela.

Insieme al figlio intraprende un percorso fatto di quotidianità condivisa, risate improvvise e silenzi che parlano.

Scheda film

Titolo: Per te
Regia: Alessandro Aronadio
Cast: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni, Giorgio Montanini, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo, Daniele Parisi
Durata: 115 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Piper Film
Data di uscita: 17 ottobre 2025

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025