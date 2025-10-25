“Per te” – Edoardo Leo in un film tratto da una storia vera

Al cinema dal 17 ottobre 2025 il film di Alessandro Aronadio “Per te“, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
Una storia che celebra la potenza dell’amore oltre il tempo e la memoria.
Per te – La trama
Nel 2021 un bambino di 11 anni, Mattia Piccoli, viene nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per “l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre”.
Questo film è ispirato alla sua storia e a quella del papà Paolo che, poco più che quarantenne, lentamente comincia a perdere pezzi della sua memoria. Ma proprio mentre il mondo inizia a sfumare, lui sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, forte anche dell’amore della moglie Michela.
Insieme al figlio intraprende un percorso fatto di quotidianità condivisa, risate improvvise e silenzi che parlano.
Scheda film
Titolo: Per te
Regia: Alessandro Aronadio
Cast: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni, Giorgio Montanini, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo, Daniele Parisi
Durata: 115 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Piper Film
Data di uscita: 17 ottobre 2025