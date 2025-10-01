HomeCinema"Tre ciotole", il film tratto dal libro di Michela Murgia
Cinema

“Tre ciotole”, il film tratto dal libro di Michela Murgia

Redazione
di Redazione
Tre ciotole

Esce il 9 ottobre 2025 nelle sale cinematografiche italiane il film di Isabel Coixet dal titolo “Tre ciotole“, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano.
Il film, presentato in anteprima mondiale al TIFF – Toronto International Film Festival, è tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia.

Tre ciotole – La trama

Dopo quello che sembrava un banale litigio, Marta e Antonio si lasciano.

Marta reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. L’unico sintomo che non può ignorare è la sua improvvisa mancanza di appetito.
Antonio, chef in rampa di lancio, si butta sul lavoro. Eppure, sebbene sia stato lui a lasciare Marta, non riesce a dimenticarla.

Quando Marta scopre che la mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione, tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte.

Scheda film

Titolo: Tre ciotole
Regia: Isabel Coixet
Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D’amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril, Sarita Choudhury
Genere: Drammatico
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 9 ottobre 2025

