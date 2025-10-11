Ken Follett – Il cerchio dei giorni

“Il cerchio dei giorni” è il titolo del nuovo romanzo di Ken Follett edito da Mondadori e uscito nelle librerie il 23 settembre 2025.

La storia ha inizio intorno all’anno 2500 prima dell’era comune. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la Grande Pianura sotto il sole cocente per assistere, insieme al padre e ai due fratelli, ai rituali che segnano l’inizio di un nuovo anno.

Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate al Rito di Mezza Estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le genti dei dintorni. Seft spera di incontrare Neen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all’interno di una comunità di pastori, e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli.

Joia, la sorella di Neen, ha talento e carisma. Da ragazzina, osservando affascinata la cerimonia delle sacerdotesse, si immagina la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso, eretto con le pietre più grandi del mondo disposte in cerchio.

Quando diventerà anche lei sacerdotessa avrà come principale alleato Seft e insieme si dedicheranno anima e corpo a questo progetto visionario che sembra impossibile. Ma nella Grande Pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i coltivatori e gli abitanti dei boschi sono molto provati e sfiduciati, e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta…

Ken Follett è uno degli autori più amati al mondo. Il suo primo bestseller è stato La cruna dell’Ago (1978), una spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Tra i suoi libri più famosi I pilastri della terra, Mondo senza fine, La colonna di fuoco.

Scheda libro

Autori: Ken Follett

Titolo: Il cerchio dei giorni

Editore: Mondadori

Prezzo: € 27,00

Pagine: 704

In libreria: 23 settembre 2025