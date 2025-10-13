HomeMostre ed EventiBice Lazzari. I linguaggi del suo tempo - Mostra a Milano
Bice Lazzari. I linguaggi del suo tempo – Mostra a Milano

Bice Lazzari, Autoritratto, 1929; olio su cartone preparato, 72x50 cm
Bice Lazzari, Autoritratto, 1929; olio su cartone preparato, 72×50 cm

È dedicata a Bice Lazzari (Venezia, 1900 – Roma, 1981) la retrospettiva allestita a Palazzo Citterio, a Milano, dal 16 ottobre 2025 al 7 gennaio 2026.

L’esposizione, curata da Renato Miracco in stretta collaborazione con l’Archivio Bice Lazzari di Roma e la GNAMC – Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, presenta oltre 110 opere, provenienti da musei, istituzioni e collezioni italiane e straniere.

I lavori dell’artista presenti in mostra ripercorrono l’intera sua carriera, da quelli di Arte applicata degli anni Trenta e Quaranta, a quelli che appartengono all’ultimo periodo caratterizzato da un rigoroso minimalismo, passando lungo tutte le fasi della sua evoluzione creativa.

Conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero, Bice Lazzari ha ricevuto nella sua vita numerosi riconoscimenti.

Accompagna la mostra un catalogo edito da Allemandi.

