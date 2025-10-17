HomeIn primo pianoFondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Arte in luce”, il concorso promosso dalla Fondazione Roma Sapienza, presieduta dal Prof. Eugenio Gaudio, ha avuto quest’anno come tema “Il sogno“.

Giunto alla XI edizione, il concorso ha la finalità di valorizzare la creatività della comunità di Sapienza Università di Roma.

Come per gli altri anni, il concorso “Arte in luce” è stato articolato in due sezioni: Pittura e Fotografia.

Per la sezione Fotografia la Commissione giudicatrice ha premiato:

1) Francesco Giampietro
Presence

Francesco Giampietro - Presence
2) Fabio Quici
Sottosopra

Fabio Quici - Sottosopra
3) Arianna D’Alicandri
Smarginarsi

Arianna D'Alicandri - Smarginarsi
Menzioni:

Serena Lo Presti
Nessuno, come te

Serena Lo Presti - Nessuno, come te
Giulia Mastrogiuseppe
Fil Rouge

Giulia Mastrogiuseppe - Fil Rouge
Per la sezione Pittura la Commissione giudicatrice ha premiato:

1) Annalisa Sarrecchia
Il grembo

Annalisa Sarrecchia - Il grembo
2) Martina Bernabale
Aluminum

Martina Bernabale - Aluminum
3) Livia Di Luzio
Le radici dell’amore

Livia Di Luzio - Le radici dell'amore
Sezione Fotografia – Le opere

Sezione Pittura – Le opere

