Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

“Arte in luce”, il concorso promosso dalla Fondazione Roma Sapienza, presieduta dal Prof. Eugenio Gaudio, ha avuto quest’anno come tema “Il sogno“.
Giunto alla XI edizione, il concorso ha la finalità di valorizzare la creatività della comunità di Sapienza Università di Roma.
Come per gli altri anni, il concorso “Arte in luce” è stato articolato in due sezioni: Pittura e Fotografia.
Per la sezione Fotografia la Commissione giudicatrice ha premiato:
1) Francesco Giampietro
Presence
2) Fabio Quici
Sottosopra
3) Arianna D’Alicandri
Smarginarsi
Menzioni:
Serena Lo Presti
Nessuno, come te
Giulia Mastrogiuseppe
Fil Rouge
Per la sezione Pittura la Commissione giudicatrice ha premiato:
1) Annalisa Sarrecchia
Il grembo
2) Martina Bernabale
Aluminum
3) Livia Di Luzio
Le radici dell’amore
Sezione Fotografia – Le opere
Sezione Pittura – Le opere