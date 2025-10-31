HomeMusicaCapo Plaza, esce "Hustle Mixtape Vol. 2"
Capo Plaza, esce "Hustle Mixtape Vol. 2"

Capo Plaza

Capo Plaza, dopo una serie di anticipazioni di successo, pubblica oggi, venerdì 31 ottobre 2025, “Hustle Mixtape Vol. 2” per Warner Music Italy.
Un ritorno alle origini, che ribadisce il legame profondo del rapper salernitano con la scena urban italiana.

Con “Hustle Mixtape Vol. 2Plaza riafferma la sua identità e la sua visione, unendo tecnica, carisma e autenticità.

L’uscita è stata anticipata da tre singoli che ne hanno tracciato il percorso sonoro e tematico: “Non basta mai”, “Larry Hoover” e “Caramel”.

Tra i 15 brani spiccano una serie di collaborazioni che ampliano ulteriormente l’universo sonoro del mixtape.

Il nuovo progetto arriva dopo il successo dell’album “Ferite”, esordito al n.1 della classifica FIMI/GfK, con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024 e un ingresso diretto al secondo posto della classifica globale. Un disco che ha segnato una svolta personale e artistica, in cui Plaza si è mostrato più intimo e riflessivo, pur restando fedele alle sue origini rap/trap e aprendosi a nuove collaborazioni con artisti come Mahmood, Annalisa e Anna.

Hustle Mixtape Vol. 2 – Tracklist

  • 1. Nasco e muoio hustler;
    2. Larry Hoover;
    3. Trappala;
  • 4. Floyd Mayweather feat. Nerissima Serpe, Papa V;
    ⁠5. Cup + Ghiaccio feat. Tony Boy;
    ⁠6. Moncler;
    ⁠7. Grazie a Dio;
    ⁠8. Infami e Thot;
    9. Caramel;
    ⁠10. Ogni male;
    ⁠11. Solo tu;
    ⁠12. Tudo ben feat. Caio Luccas;
    ⁠13. VVS Dancin;
    14. ⁠Rolls;
    ⁠15. Non basta mai feat. Bresh & Tony Effe.
