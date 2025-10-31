Giordana Angi, “Dammi un bacio” è il suo nuovo singolo

HomeMusicaGiordana Angi, "Dammi un bacio" è il suo nuovo singolo
La cantautrice italo francese Giordana Angi pubblica oggi, venerdì 31 ottobre 2025, il nuovo singoloDammi un bacio” (Warner Music Italy), fuori ora in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Dammi un bacio” alterna momenti delicati e più decisi, mescolando sonorità pop attuali con una scrittura essenziale che mette al centro la sua voce, intensa e immediatamente riconoscibile.

Al centro del videoclip, pubblicato su YouTube, ci sono lei, la sua voce e la sua musica. Attorno a lei, un gruppo di ballerini accompagna il brano con una coreografia che cresce insieme al suono, dando forma all’energia e all’intensità della canzone.

Dopo l’esperienza internazionale con Sting in “Il nostro amore” e la maturità espressiva dei singoli “Piano Piano” e “Strade”, questa nuova tappa conferma la crescita di Giordana Angi.

La cantautrice tornerà live con il “Piano Piano Tour”, che la porterà sui palchi dei principali teatri italiani. Una scelta non casuale: per Giordana sono spazi in cui la musica può respirare da vicino, dove emozioni e sguardi si incontrano e ogni nota diventa dialogo.

Dammi un bacio – Video

