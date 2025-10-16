“La Fille du régiment” di Donizetti al Teatro alla Scala

Juan Diego Flórez, Julie Fuchs, Pietro Spagnoli nell’opera di Donizetti “La Fille du régiment” – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano è in programma, dal 17 ottobre al 7 novembre 2025, per sei rappresentazioni, “La Fille du régiment” di Gaetano Donizetti nel celebre allestimento firmato da Laurent Pelly, andato in scena per la prima volta nel 2007 al Covent Garden di Londra e che, dopo aver viaggiato tra New York (Metropolitan Opera House), Vienna (Staatsoper) e Parigi (Opéra), approda sul palco del Piermarini.

La Fille du régiment, su libretto di Jean-François-Alfred Bayard e Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges, non è una classica opera italiana come Don Pasquale, ma un’opéra-comique, con cui Donizetti si sforzava di adattarsi alle regole di un genere profondamente francese, basato su un vivace equilibrio tra parti cantate e parti recitate.

Laurent Pelly colloca l’opera nel pieno della Prima Guerra Mondiale, trasponendo nel Novecento la vicenda originariamente ambientata in Tirolo nel 1805.

La Fille du régiment manca dal Piermarini da 18 anni.

Sul podio il Maestro Evelino Pidò.

La regia è di Laurent Pelly, ripresa da Christian Räth.

Le scene sono di Chantal Thomas, i costumi di Laurent Pelly, le luci di Joël Adam. La coreografia è di Laura Scozzi. I dialoghi di Agathe Mélinand.

La Fille du régiment – Personaggi e interpreti

Marie: Julie Fuchs;

Tonio: Juan Diego Flórez;

Sulpice: Pietro Spagnoli;

La Marquise de Berkenfield: Géraldine Chauvet;

Hortensius: Pierre Doyen;

La Duchesse de Crakentorp: Barbara Frittoli;

Le Caporal: Emidio Guidotti;

Un paysan: Aldo Sartori;

Un notaire: Federico Vazzola.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Venerdì 17 ottobre 2025 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.00 – Turno B;

Mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20.00 – Turno A;

Venerdì 31 ottobre 2025 ore 20.00 – Turno D;

Martedì 4 novembre 2025 ore 20.00 – Turno C;

Venerdì 7 novembre 2025 ore 20.00 – Turno M.