“Non ho paura di niente”, in radio il nuovo brano di Fabrizio Moro

È in radio da oggi, venerdì 3 ottobre 2025, il nuovo brano di Fabrizio Moro “Non ho paura di niente” (BMG), già disponibile in digitale, ed è online il video, per la regia di Daniele Tofani e la produzione di Bad Boss Productions.

«Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva – dichiara Fabrizio Moro – Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”… Soprattutto non riuscivo mai a starci da solo “qui”. Ero sempre “dipendente” da qualcosa o da qualcuno. Questo atteggiamento “distruttivo” ti accompagna verso la parte peggiore di te stesso. Il mostro… lo chiamo io. Me lo sono trovato davanti diverse volte, il mostro. E diverse volte l’ho affrontato. A volte contro di lui ho perso, altre volte ho vinto. Una volta in cui ho vinto, ho scritto questa canzone, “Non ho paura di niente”».

Scritto dallo stesso Fabrizio Moro e composto insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo, il brano “Non ho paura di niente” anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 14 novembre 2025.

Non ho paura di niente – Il video