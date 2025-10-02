HomeMusica"Rigoletto" al Teatro alla Scala
"Rigoletto" al Teatro alla Scala

Prove di "Rigoletto" al Teatro alla Scala - Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala
Prove di “Rigoletto” al Teatro alla Scala – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano è in programma dal 7 al 28 ottobre 2025, per sette rappresentazioni, Rigoletto, il celebre melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma “Le Roi s’amuse” di Victor Hugo.

Sul podio il Maestro Marco Armiliato.

La regia è di Mario Martone.
Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Pasquale Mari, la coreografia di Daniela Schiavone.

L’opera verdiana è stata rappresentata la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1851.

Rigoletto – Personaggi e interpreti

Duca di Mantova: Dmitry Korchak;
Rigoletto: Amartuvshin Enkhbat;
Gilda: Regula Mühlemann / Francesca Pia Vitale (25, 28 ott.);
Sparafucile: Gianluca Buratto;
Maddalena: Martina Belli;
Giovanna: Carlotta Vichi;
Il Conte di Monterone: Fabrizio Beggi.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano.
Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Martedì 7 ottobre 2025 ore 20.00 – Turno Prime Opera;
Venerdì 10 ottobre 2025 ore 20.00 – Turno N;
Lunedì 13 ottobre 2025 ore 20.00 – Fuori abbonamento;
Giovedì 16 ottobre 2025 ore 20.00 – Fuori abbonamento;
Mercoledì 22 ottobre 2025 ore 20.00 – Fuori abbonamento;
Sabato 25 ottobre 2025 ore 20.00 – Fuori abbonamento;
Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.00 – Fuori abbonamento.

