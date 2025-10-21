HomeMusicaRino Gaetano, esce la riedizione di "E io ci sto"
Rino Gaetano, esce la riedizione di “E io ci sto”

Rino Gaetano, Cover "E io ci sto"

A 45 anni dalla pubblicazione, esce il 21 novembre 2025 in digitale, vinile e CD la riedizione di “E io ci sto” di Rino Gaetano per Sony Music Italy, con la bonus track ineditaUn film a colori (Jet set)” che uscirà in digitale il 29 ottobre 2025 in quello che sarebbe stato il giorno del suo 75° compleanno.

Pubblicato nel 1980, il disco è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, capace di trasformare la realtà in racconto, mescolando sogno e disincanto.

Prodotto e arrangiato da Giovanni Tommaso, l’album dimostrava ancora una volta una libertà intellettuale senza pari, che ha sempre contraddistinto la produzione di Rino Gaetano. “E io ci sto” fu l’ultimo album di inediti prima della tragica scomparsa a soli 30 anni nel 1981.

CD e vinile saranno composti dalla tracklist originale rimasterizzata a 192kHz, accompagnata dai testi dei brani, e impreziositi dall’ineditoUn film a colori (Jet set)”.
Il vinile, di colore rosso, è accompagnato da un manoscritto inedito di Rino Gaetano che delinea un videoclip mai realizzato.

E io ci sto” – Tracklist

1. E io ci sto;
2. Ti ti ti ti;
3. Ping pong;
4. Michele ‘o pazzo è pazzo davvero;
5. Metà Africa metà Europa;
6. Jet set;
7. Sombrero;
8. La donna mia / Scusa Mary;
9. Un film a colori (Jet set) – inedito.

Un assaggio della bonus track inedita è presente nel film “Rino Gaetano sempre più blu” di Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in collaborazione con Rai Documentari, e distribuito da Medusa Film, che viene presentato in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma martedì 21 ottobre 2025, e sarà nelle sale cinematografiche il 24, 25 e 26 novembre 2025.

Il film è un ritratto corale e intimo del cantautore, un viaggio tra memorie, interviste e voci che raccontano l’uomo dietro il mito, celebrandone l’eredità musicale e culturale.

Il 29 ottobre 2025, nel programma di celebrazioni del 75° anniversario della nascita di Rino Gaetano, Anna, sua sorella, e Alessandro, suo nipote, celebrano il cantautore con un concerto della Rino Gaetano Band al Largo Venue di Roma.

