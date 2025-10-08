“3 Days to Kill”, film su Italia 1 – La trama

Su Italia 1, mercoledì 8 ottobre 2025 in prima serata, va in onda l’action thriller, diretto da McG, dal titolo “3 Days to Kill“, con Kevin Costner.
3 Days to Kill – La trama
Ethan, una spia internazionale decide di abbandonare la sua vita vissuta sul filo del rasoio per riallacciare finalmente i rapporti con la moglie e la figlia, tenute sempre a debita distanza per proteggerle dai pericoli connessi al suo lavoro.
Prima però dovrà portare a termine un’ultima missione, anche se questo significherà dover trovare un equilibrio tra i due compiti più difficili che gli siano mai stati assegnati: catturare il terrorista più pericoloso al mondo e proteggere la figlia adolescente.
Nel cast Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tómas Lemarquis.