Televisione"65 – Fuga dalla Terra", film su Rai2
“65 – Fuga dalla Terra”, film su Rai2

Su Rai2 venerdì 10 ottobre 2023 alle ore 21.20 va in onda il film di Scott Beck e Bryan Woods dal titolo “65 – Fuga dalla Terra”, con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika King.

65 – Fuga dalla Terra – La trama

Il pilota Mills vive su un lontano pianeta, e accetta una missione spaziale di due anni: gli serve il denaro per far curare la figlioletta Levine, gravemente ammalata.

A metà del viaggio di ritorno la sua astronave precipita su un pianeta selvaggio: è la Terra del Cretaceo, 65 milioni di anni fa.

E per riuscire a decollare di nuovo e tornare a casa, Mills dovrà affrontare vari pericoli, persino i dinosauri.

Nel cast Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King, Brian Dare.

