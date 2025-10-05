“A modo mio. Patty Pravo” su Rai5

Su Rai5 va in onda domenica 5 ottobre 2025 alle ore 21.20 il documentario “A modo mio. Patty Pravo” che racconta la vita privata e i successi discografici di una delle voci più importanti della storia della musica italiana.

La storia di Patty inizia con la sua partenza da Venezia per trasferirsi a Londra. La capitale inglese è solo la prima tappa di un lungo viaggio, un percorso che l’ha portata a diventare fonte d’ispirazione per un’intera generazione di artisti contemporanei.

L’artista torna sui luoghi della sua infanzia e si racconta, attingendo ai ricordi legati alla sua vita privata e professionale. A Venezia, sua città d’origine, dove è nata e cresciuta, attraversa le calli, il Ponte dell’Accademia, si affaccia sul Canal Grande e arriva a Piazza San Marco, contempla la bellezza barocca della Laguna, entra al Teatro La Fenice e alla Collezione Guggenheim, raccontando aneddoti e curiosità legate ai suoi successi.

Rai Documentari rende omaggio a Patty Pravo con un racconto autobiografico e interviste a grandi artisti come Vasco Rossi, Laura Pausini, Ornella Vanoni, Elisa, Giuliano Sangiorgi, Enrico Ruggeri.