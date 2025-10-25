HomeTelevisione"A Sua immagine" - Incontro con Don Antonio Loffredo - Rai1, sabato...
“A Sua immagine” – Incontro con Don Antonio Loffredo – Rai1, sabato 25 ottobre 2025

Redazione
di Redazione
A Sua immagine

Nella puntata di “A Sua immagine“, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 25 ottobre 2025 alle ore 16.10 su Rai1, Don Antonio Loffredo, nell’incontro con Lorena Bianchetti, racconterà la sua storia insieme a due dei suoi giovani.

Don Antonio Loffredo è il parroco che ha avviato una rivoluzione culturale all’ombra del Vesuvio e la cui storia ha ispirato la fiction Rai “Noi del Rione Sanità“.

Don Antonio arriva al Rione Sanità nel 2001. Abbandono e disoccupazione lo accolgono nella sua missione, ma il suo sogno è quello di trasformare il degrado in bellezza. Uomo di fede e di azione, insieme ai giovani del quartiere elabora un piano per riqualificare gli spazi e creare posti di lavoro. È solo l’inizio di quello che è conosciuto come il “Miracolo del Rione Sanità“.

Le Ragioni della Speranza

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza“. Continua il viaggio alla scoperta delle virtù attraverso l’arte, condotto da Don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma. Nella puntata di questo sabato: tappa a Siena, tra Piazza del Campo, il Duomo e il Palazzo Pubblico, per riflettere sulla virtù della giustizia. 

Don Andrea guiderà i telespettatori in particolare all’interno del Palazzo Pubblico, spiegando nel dettaglio l’opera di Ambrogio Lorenzetti: Allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo

E nella ricerca di tutte le sfumature della parola giustizia, spazio anche al racconto di un’iniziativa molto interessante chiamata Educarsi, un progetto volto a realizzare attività di contrasto alla povertà educativa e di sostegno delle opportunità culturali per i bambini.

