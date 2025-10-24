“Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è”, film su Rai2

Su Rai2 venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Francesco Apolloni dal titolo “Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è”.
Il film è il sequel di “Addio al nubilato” del 2021.
Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è – La trama
Quattro amiche si ritrovano a dover gestire la crisi di Eleonora, abbandonata sull’altare dal promesso sposo.
La prevista luna di miele si trasforma in un viaggio per lei e le altre ragazze, che l’accompagnano fino in Slovenia dove Eleonora dovrà esaudire l’ultima richiesta di suo padre: seppellire da quelle parti una misteriosa reliquia.
Nel cast Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikawa.