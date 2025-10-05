Al via “Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti di Fabio Fazio

Domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, al via la 23^ edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk show di Fabio Fazio.

Insieme a Fazio, Luciana Littizzetto con la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Gli ospiti

Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante detenuto dal novembre 2024 in un carcere di Caracas dopo essere stato arrestato a un posto di blocco, mentre si trovava in Venezuela con la Ong internazionale Humanity & Inclusion.

Il divo di Hollywood e attivista per i diritti umani Richard Gere, in occasione dell’uscita evento del documentario “Dalai Lama – La saggezza della felicità” diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis e prodotto dallo stesso Richard Gere, nelle sale cinematografiche il 6, 7 e 8 ottobre 2025. L’attore, uno dei più amati e apprezzati della storia del cinema, ha festeggiato quest’anno 50 anni di straordinaria carriera.

Dan Brown, uno degli scrittori più popolari del nostro tempo, impegnato in una tournée internazionale per promuovere il suo nuovo romanzo, “L’ultimo segreto”, sesto capitolo della saga che vede protagonista il docente di Harvard ed esperto di simbologia Robert Langdon, tradotta in 56 lingue e protagonista di tre trasposizioni cinematografiche dirette da Ron Howard.

E ancora: Mara Venier, per la diciassettesima volta al timone di “Domenica In”, che quest’anno conduce insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio; Ornella Vanoni; Enzo Iacchetti, dall’8 ottobre nelle librerie con la sua prima autobiografia “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”; Giovanni Floris, in uscita il 7 ottobre col suo nuovo libro “Asini che volano”; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala nelle librerie con “I figli dell’odio”; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini, dall’ 8 ottobre in onda sul NOVE con il programma “Circo Massimo”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

Torna anche l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” tra conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Mara Venier; Diego Abatantuono; Giovanni Esposito, protagonista del nuovo film di Noah Baumbach, “Jay Kelly”; Serena Brancale, live con la hit estiva “Serenata”; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Enzo Iacchetti; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.