“Arrivederci professore”, film su Cielo

Su Cielo venerdì 10 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Wayne Roberts dal titolo “Arrivederci professore”, con Johnny Depp.
Arrivederci professore – La trama
Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane.
La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino.
Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.
Nel cast Johnny Depp, Zoey Deutch, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Odessa Young, Farrah Aviva, Devon Terrell.