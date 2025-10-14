“Aspromonte – La terra degli ultimi”, film su Rai5

“Aspromonte – La terra degli ultimi” è il titolo del film di Mimmo Calopresti in onda martedì 14 ottobre 2025 alle ore 21.22 su Rai5.

Aspromonte – La terra degli ultimi – La trama

Il film è ambientato ad Africo, un paesino dell’Aspromonte calabrese, alla fine degli anni ’50, dove una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento.

Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati da Peppe, decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada. Tutti, compresi i bambini, abbandonano le occupazioni abituali per realizzare l’opera.

Giulia, la nuova maestra elementare, viene dal Nord, e vuole insegnare l’italiano, “se Africo entrerà nel mondo grazie alla strada, i ragazzi dovranno conoscerlo prima, imparando a leggere e a scrivere”.

Nel cast Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini, Romina Mondello, Francesco Siciliano, Elisabetta Gregoraci, Francesco Grillo, Giulio Cuzzilla, Elisa Rosaci, Salvatore Spirlì, Carlo Marrapodi, Carlo Gallo.