“Assassinio a Venezia”, film su Rai2 – La trama e il cast

Rai2, venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 21.20, propone il film “Assassinio a Venezia”.

Un thriller basato sul romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, diretto e interpretato da Kenneth Branagh nel ruolo del famoso detective Hercule Poirot.

Assassinio a Venezia – La trama

È la notte della vigilia di Ognissanti in un’inquietante Venezia del secondo dopoguerra, dove ora risiede il celebre investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), ormai in pensione e in esilio volontario. Poirot ha detto addio alla sua vita precedente.

Le esperienze nel crimine, nelle investigazioni, e il contatto con la parte più oscura dell’umanità messa in evidenza dalla Seconda guerra mondiale lo hanno fatto desistere.

Trascorre il suo tempo facendo tutto il possibile per evitare di pensare ai crimini, ma naturalmente sono i crimini ad andare da lui.

Poirot riceve la visita di una vecchia amica, la scrittrice di gialli numero uno al mondo Ariadne Oliver (Tina Fey), che ha qualcosa da mostrargli e promette che non si tratta di crimini. Vuole che si unisca a lei in una seduta spiritica e che la aiuti a dimostrare che non ha alcun fondamento.

Malgrado il suo buon senso, Poirot si scopre intrigato e accetta con riluttanza di partecipare alla seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale di proprietà della famosa cantante lirica Rowena Drake (Kelly Reilly).

Quando uno degli ospiti viene assassinato, tutti i presenti vengono considerati sospettati, proiettando il detective belga in un mondo sinistro fatto di ombre e segreti.

Nel cast Kenneth Branagh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio, Michelle Yeoh.