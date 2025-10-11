HomeTelevisione“Ballando con le stelle” – 11 ottobre 2025 – Le coppie in...
“Ballando con le stelle” – 11 ottobre 2025 – Le coppie in gara – Rai1

Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Su Rai1, sabato 11 ottobre 2025 subito dopo l’incontro di calcio Estonia – Italia, va in onda la terza puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

In questa puntata scende in pista Ferdinando “Fefè” De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. De Giorgi farà il suo ingresso sulla pista di Ballando sulle note di “We are the Champion” insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli.

Anche nella seconda puntata hanno vinto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, e nessuna coppia è stata eliminata. Pertanto, a scendere in pista saranno:
Andrea DeloguNikita Perotti;
Barbara D’UrsoPasquale La Rocca;
Emma CoriandoliSimone Di Pasquale;
Fabio Fognini Giada Lini;
Filippo Magnini Alessandra Tripoli;
Francesca FialdiniGiovanni Pernice;
Beppe ConvertiniVeera Kinnunen;
Marcella Bella Chiquito;
Martina Colombari Luca Favilla;
Nancy Brilli Carlo Aloia;
Paolo Belli Anastasia Kuzmina;
Rosa Chemical Erica Martinelli.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.
Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.
I tre tribuni avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa, che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band
Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

La regia del programma è di Luca Alcini.

