“Ballando con le stelle” – 18 ottobre 2025 – Renato Zero ballerino per una notte – Rai1

Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Su Rai1 sabato 18 ottobre 2025 in prima serata va in onda la quarta puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Un’altra serata ricca di sorprese e nuove sfide.

Ballerino per una notte è Renato Zero. Dopo aver da poco lanciato il suo ultimo album “L’Orazero”, l’artista mette in luce le sue abilità anche nel ballo. Renato Zero si cimenta in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note del brano “Senza” e fa ascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

La competizione fra i Vip è sempre più accesa, le esibizioni dal vivo sono sempre più spettacolari, così come gli abiti di scena e la scenografia.

Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Queste le coppie che scendono in pista:
Andrea DeloguNikita Perotti;
Barbara D’UrsoPasquale La Rocca;
Emma CoriandoliSimone Di Pasquale;
Fabio Fognini Giada Lini;
Filippo Magnini Alessandra Tripoli;
Francesca FialdiniGiovanni Pernice;
Beppe ConvertiniVeera Kinnunen;
Marcella Bella Chiquito;
Martina Colombari Luca Favilla;
Nancy Brilli Carlo Aloia;
Paolo Belli Anastasia Kuzmina;
Rosa Chemical Erica Martinelli.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.
Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.
I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.
Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

“Ballando on the Road” e “Ballando con le Stelle” approdano in Calabria

Sempre sabato 18 ottobre, al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, su Rai1 le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le esibizioni di nove ballerini nella prima puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci.
La giuria è composta da Matteo Addino, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

