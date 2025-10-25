“Ballando con le stelle” – 25 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1 sabato 25 ottobre 2025 in prima serata va in onda la quinta puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Ballerina per una notte è Maria Esposito. L’attrice, dopo il grande successo di “Mare Fuori”, protagonista del film, presentato al festival del Cinema di Roma, “Io sono Rosa Ricci”, spin off di Mare fuori. Maria Esposito scenderà in pista per una esibizione spettacolare, un mix di pase doble e flamenco con Luca Urso, ballerino di fama internazionale, nonché marito di Alessandra Tripoli.

La puntata scorsa è stata vinta dalla coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Queste le coppie che scendono in pista:

Andrea Delogu – Nikita Perotti;

Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini – Giada Lini;

Filippo Magnini – Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice;

Beppe Convertini – Veera Kinnunen;

Marcella Bella – Chiquito;

Martina Colombari – Luca Favilla;

Nancy Brilli – Carlo Aloia;

Paolo Belli – Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical – Erica Martinelli.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.

Ballando on the Road

Anche questo sabato, al termine della puntata di “Ballando con le stelle”, su Rai1 le immagini delle bellezze paesaggistiche della Calabria accompagneranno le esibizioni di nove ballerini nella seconda puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci.

La giuria è composta da Matteo Addino, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto.

“Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.