“Ballando con le stelle” – Su Rai Premium la replica della puntata del 25 ottobre 2025

Su Rai Premium mercoledì 29 ottobre 2025 in prima serata la replica della quinta puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Ballerina per una notte Maria Esposito, l’attrice che, dopo il grande successo di “Mare Fuori”, è protagonista del film, presentato al festival del Cinema di Roma, “Io sono Rosa Ricci”, spin off di Mare fuori. Maria Esposito in pista per una esibizione spettacolare, un mix di pase doble e flamenco con Luca Urso, ballerino di fama internazionale, nonché marito di Alessandra Tripoli.

La puntata scorsa è stata vinta dalla coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Queste le coppie in pista:

Andrea Delogu – Nikita Perotti;

Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini – Giada Lini;

Filippo Magnini – Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice;

Beppe Convertini – Veera Kinnunen;

Marcella Bella – Chiquito;

Martina Colombari – Luca Favilla;

Nancy Brilli – Carlo Aloia;

Paolo Belli – Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical – Erica Martinelli.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.