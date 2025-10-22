“Ballando con le stelle” – Su Rai Premium la replica della puntata del 18 ottobre 2025

Su Rai Premium mercoledì 22 ottobre 2025 in prima serata la replica della quarta puntata di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Un’altra serata ricca di sorprese e nuove sfide.

Ballerino per una notte Renato Zero. Dopo aver da poco lanciato il suo ultimo album “L’Orazero”, l’artista mette in luce le sue abilità anche nel ballo. Renato Zero si cimenta in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note del brano “Senza” e fa ascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

Nessun eliminato nella puntata precedente e al primo posto in classifica a pari merito sono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Queste le coppie in pista:

Andrea Delogu – Nikita Perotti;

Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini – Giada Lini;

Filippo Magnini – Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice;

Beppe Convertini – Veera Kinnunen;

Marcella Bella – Chiquito;

Martina Colombari – Luca Favilla;

Nancy Brilli – Carlo Aloia;

Paolo Belli – Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical – Erica Martinelli.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.