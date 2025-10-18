HomeTelevisioneBlanca 3 su Rai Premium – La terza puntata
Blanca 3 su Rai Premium – La terza puntata

Blanca

Su Rai Premium sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21.20 la terza puntata, dal titolo “Il delfino“, della terza stagione della serie televisiva “Blanca”, con Maria Chiara Giannetta.

BlancaIl delfino – La trama

Il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca e Liguori a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimenti dell’ispettore per la collega, ma Blanca è presa da altro.

Insieme a Domenico, infatti, continua la ricerca del bambino legato a Valya, su cui il mistero si infittisce: i due, sempre più vicini – con grande disappunto di Eva Faraldi, che tiene molto a Domenico -, battono nuove piste per far luce sul caso.

Nel cast Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.

La colonna sonora originale è dei Calibro 35.

