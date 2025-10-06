HomeTelevisioneBlanca 3 - Trama della seconda puntata
Blanca 3 – Trama della seconda puntata

Su Rai1 lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata va in onda la seconda puntata della serie televisiva “Blanca“, con Maria Chiara Giannetta.

Il titolo di questo secondo episodio è “Il Genovese“.

Si indaga sulla morte di una psicologa del carcere di Marassi, mentre Blanca vive un momento di grandi domande e affronta alcune questioni personali spinose.

Eva Faraldi, la responsabile dell’agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico, gli assegna una nuova missione lontana da Genova, ma la gelosia di Liguori, che non passa inosservata a Veronica, non riesce a placarsi.

Dopo un incontro inaspettato con sua madre Nadia in carcere, Blanca sembra trovare le risposte che cercava.

Nel cast Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.

La colonna sonora originale è dei Calibro 35.

