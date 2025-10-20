Blanca – Quarta puntata – Rai1

Su Rai1 lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata va in onda la quarta puntata della serie televisiva “Blanca“, con Maria Chiara Giannetta.
Il titolo di questo quarto episodio è “Paura del buio“.
Blanca – Paura del buio – La trama
Blanca, dopo un’aggressione subita dall’assassino di uno psichiatra al Museo del Buio, vive un momento di forte spavento.
Decide quindi di prendersi una pausa dal lavoro operativo e Liguori si trova a indagare direttamente con Bacigalupo, che appare particolarmente interessato al caso.
Intanto, Liguori cerca di stare vicino a Blanca, ma si accorge di non essere l’unico: anche Domenico le fa spesso visita per aggiornarla sul caso del bambino scomparso, su cui finirà per fare delle scoperte inaspettate.
Il cast
Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.
La colonna sonora originale è dei Calibro 35.