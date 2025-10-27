HomeTelevisioneBlanca - Quinta puntata - Rai1 - La trama
Blanca – Quinta puntata – Rai1 – La trama

Su Rai1 lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata va in onda la quinta puntata della serie televisiva “Blanca“, con Maria Chiara Giannetta.

Il titolo di questo quinto episodio è “Acido“.

Blanca – Acido – La trama

Mentre il commissariato San Teodoro è in subbuglio per il caso di uno sfregiatore che colpisce ragazze che si sottopongono alla chirurgia estetica, Blanca accoglie a casa Lucia, in visita a Genova e più caustica che mai.

Mentre la nostra protagonista è alle prese con un segreto che fatica a rivelare alla ragazzina, anche Domenico sembra nascondere qualcosa a Blanca.

Se ne accorge Liguori, che per proteggerla decide di seguire personalmente i movimenti di Domenico, finendo nei guai.

Il cast

Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Biagio Forestieri, Chiara Baschetti, Federica Cacciola, Sara Ciocca, con la partecipazione di Matilde Gioli.

La colonna sonora originale è dei Calibro 35.

