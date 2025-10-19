“Che Tempo Che Fa” – Bruce Springsteen ospite di Fabio Fazio

Bruce Springsteen

Nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Insieme a Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre di “Springsteen: Liberami dal Nulla”, dove l’attore interpreta la leggenda del rock. Il film diretto da Scott Cooper, il primo basato sulla vita del grande cantautore americano e tratto dal libro “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska” di Warren Zanes, racconta la genesi di “Nebraska”, un album acustico uscito nel 1982 che ha segnato un momento di svolta nella vita di Springsteen.

Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, “La vita va così”. Il film, nelle sale da giovedì 23 ottobre 2025, ha inaugurato fuori concorso la 20^ Festa del Cinema di Roma.

Pupi Avati, vincitore a maggio del David di Donatello alla carriera e autore del nuovo libro “Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari”.

Il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, Padre Gabriel Romanelli.

Chiara Amirante, in libreria con “Liberi di amare. La vocazione”; Don Davide Banzato; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Rovelli, autore del libro “Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane”; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di “Circo Massimo” su NOVE Massimo Giannini; il Direttore responsabile de il Post Francesco Costa; Marco Varvello; Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Venier; Francesco Gabbani, nuovo giudice di “X-Factor” e in radio col brano “Dalla mia parte”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Mago Forest, protagonista della sesta stagione di “GialappaShow”; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni che organizzerà il primo Festival dello Spettacolo, dal 24 al 26 ottobre a Milano; Diego Abatantuono; Gigi Marzullo; Giucas Casella.