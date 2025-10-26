“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti di Fabio Fazio del 26 ottobre 2025

Nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Insieme a Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

La Segretaria del PD, Elly Schlein.

Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con “I sette re di Roma”, e Flora Canto, attualmente in tournée con il musical “Cantando sotto la pioggia” e prossimamente nei teatri con lo show musicale “Me la Canto e me la sogno… ancora!”.

Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, si esibisce con “Golpe”, brano contenuto in “G”, il nuovo album di inediti in uscita il 7 novembre 2025. Attualmente alla guida della 19ª edizione di “X-Factor”, Giorgia è pronta a tornare da fine novembre sui palchi dei palasport italiani con il tour “Palasport Live”.

Luc Besson e Matilda De Angelis, regista e attrice del film “Dracula – L’amore perduto”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nei cinema dal 29 ottobre 2025.

Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, regista e attore protagonista del film “Cinque secondi”, presentato alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 30 ottobre 2025.

E ancora: il critico d’arte Flavio Caroli nelle librerie con “Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola”; Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative IEO e Presidente eletto dell’European Society for Medical Oncology (ESMO) per il biennio 2027-2028; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di “Circo Massimo” su NOVE Massimo Giannini.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Massimiliano Rosolino, tra i più grandi nuotatori italiani di sempre e co-conduttore della 20ª edizione di “Ballando con le stelle”; Carlo Cracco, con il libro “Cracco in Galleria”; Gabriele Cirilli, in gara con Flavio Insinna nella 15ª edizione di “Tale e Quale Show”; Alan Sorrenti, in tour con il “Magico Tour 2025”; il designer Takahide Sano, storico volto di “Quelli che il calcio” tra il 1996 e il 2001; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.