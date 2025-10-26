HomeTelevisione“Che Tempo Che Fa”, tra gli ospiti del 26 ottobre Enrico Brignano,...
“Che Tempo Che Fa”, tra gli ospiti del 26 ottobre Enrico Brignano, Flora Canto, Paolo Virzì, Valerio Mastandrea

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Insieme a Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

La Segretaria del PD, Elly Schlein.

Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con “I sette re di Roma”, e Flora Canto, attualmente in tournée con il musical “Cantando sotto la pioggia” e prossimamente nei teatri con lo show musicale “Me la Canto e me la sogno… ancora!”.

Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, si esibisce con “Golpe”, brano contenuto in “G”, il nuovo album di inediti in uscita il 7 novembre 2025. Attualmente alla guida della 19ª edizione di “X-Factor”, Giorgia è pronta a tornare da fine novembre sui palchi dei palasport italiani con il tour “Palasport Live”.

Luc Besson e Matilda De Angelis, regista e attrice del film “Dracula – L’amore perduto”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nei cinema dal 29 ottobre 2025.

Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, regista e attore protagonista del film “Cinque secondi”, presentato alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 30 ottobre 2025.

E ancora: il critico d’arte Flavio Caroli nelle librerie con “Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola”; Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative IEO e Presidente eletto dell’European Society for Medical Oncology (ESMO) per il biennio 2027-2028; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di “Circo Massimo” su NOVE Massimo Giannini.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Massimiliano Rosolino, tra i più grandi nuotatori italiani di sempre e co-conduttore della 20ª edizione di “Ballando con le stelle”; Carlo Cracco, con il libro “Cracco in Galleria”; Gabriele Cirilli, in gara con Flavio Insinna nella 15ª edizione di “Tale e Quale Show”; Alan Sorrenti, in tour con il “Magico Tour 2025”; il designer Takahide Sano, storico volto di “Quelli che il calcio” tra il 1996 e il 2001; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

