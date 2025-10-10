HomeTelevisione“Chinatown”, film su Rai Movie
Televisione

“Chinatown”, film su Rai Movie

Redazione
di Redazione
Chinatown

Rai Movie venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21.06 trasmette il film di Roman Polański dal titolo “Chinatown”.

Chinatown – La trama

Los Angeles, 1937: il detective privato Jake L. Gittes viene incaricato da una donna di investigare sui presunti tradimenti del marito.

Gittes ben presto, a sue spese, scopre di essere stato raggirato e che la moglie dell’uomo è in realtà un’altra donna.

È solo l’inizio di un intrigo che si rivela molto più vasto di quel che a Gittes sembrava all’inizio.

Nel cast Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Roman Polanski, Perry Lopez, John Hillerman, Darrell Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025