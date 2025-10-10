“Chinatown”, film su Rai Movie

Rai Movie venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21.06 trasmette il film di Roman Polański dal titolo “Chinatown”.
Chinatown – La trama
Los Angeles, 1937: il detective privato Jake L. Gittes viene incaricato da una donna di investigare sui presunti tradimenti del marito.
Gittes ben presto, a sue spese, scopre di essere stato raggirato e che la moglie dell’uomo è in realtà un’altra donna.
È solo l’inizio di un intrigo che si rivela molto più vasto di quel che a Gittes sembrava all’inizio.
Nel cast Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Roman Polanski, Perry Lopez, John Hillerman, Darrell Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson.