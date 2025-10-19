Domenica In – 19 ottobre 2025 – Gli ospiti – Rai1

Su Rai1 domenica 19 ottobre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la quinta puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Marcella Bella, accompagnata dal ballerino Chiquito, condividerà la sua esperienza a “Ballando con le stelle” e si esibirà dal vivo con il brano sanremese “Pelle diamante”.
Enzo Iacchetti presenterà il suo libro autobiografico “25 minuti di felicità”.
Spazio anche al grande schermo con l’attore Edoardo Leo, protagonista del film “Per te” ispirato alla toccante storia di Mattia Piccoli, nominato ‘Alfiere della Repubblica’ a soli 11 anni per essersi preso cura del padre malato.
In studio anche il giornalista Mario Calabresi che parlerà del suo ultimo libro “Alzarsi all’alba”, mentre Carmine Recano presenterà la nuova fiction di Rai1 “Noi del Rione Sanità”, diretta da Luca Miniero, in onda da giovedì 23 ottobre per tre puntate.
Per lo spazio dedicato all’attualità un talk sulle vittime di femminicidio.
A discuterne, con Mara Venier e Tommaso Cerno, ci saranno Vladimir Luxuria, Rita Cavallaro, Anna Vagli, Nicole Limonta, Vera Squatrito.
Non mancheranno i momenti di spettacolo: Teo Mammucari sorprenderà il pubblico con i suoi numeri di magia, mentre il wedding designer Enzo Miccio renderà omaggio a Patty Pravo.