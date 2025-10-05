Domenica In – Ospiti 5 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1 domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la terza puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Il programma si apre con una intervista a Corinne Cléry, che ripercorrerà la sua carriera.

Al centro dell’approfondimento dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, il tema del legame tra genitori e figli, con la partecipazione, oltre all’attrice francese, di Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi e Gianna Orrù, madre di Valeria Marini.

Spazio alla musica con Kekko Silvestre, voce e leader dei Modà, che si racconterà in un faccia a faccia con Mara Venier prima di esibirsi in un medley dei successi della band.

Rosa Chemical sarà tra i protagonisti del talk dedicato a Ballando con le Stelle, insieme a Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci. L’artista proporrà anche il suo brano sanremese Made in Italy.

Aldo Cazzullo interverrà per presentare il suo nuovo libro “Francesco – Il primo italiano“. A ridosso dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e all’indomani della notizia che il 4 ottobre, giorno della sua commemorazione, tornerà ad essere festa nazionale a partire dal 2026, Cazzullo offrirà uno spunto di riflessione sulla figura del Santo.

Non mancherà l’ironia con Teo Mammucari che coinvolgerà il pubblico da casa con il suo divertente gioco telefonico.

Enzo Miccio traccerà un ritratto glamour della principessa Kate Middleton, celebrata come icona di stile e femminilità.