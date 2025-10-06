HomeTelevisione“E poi c'è Katherine”, film su Rai5
“E poi c’è Katherine”, film su Rai5

di Redazione
E poi c'è Katherine

Su Rai5 lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Nisha Ganatra dal titolo “E poi c’è Katherine”, con Emma Thompson e Mindy Kaling.

E poi c’è Katherine – La trama

Katherine Newbury è una leggendaria conduttrice televisiva che, accusata di odiare le donne e alle prese con gli ascolti del suo programma in netto calo, decide di assumere tra gli autori Molly.

Inizialmente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettate, dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età, ma unite dalla passione per la battuta pungente e dalla volontà di rivitalizzare lo show.

Nel cast Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott.

"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
