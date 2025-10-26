“Eduardo mio”, con Lina Sastri – Rai5

Su Rai5 domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.53 va in onda lo spettacolo teatrale “Eduardo mio”. Lina Sastri racconta il “suo” Eduardo De Filippo attraverso i ricordi personali in teatro e nella vita.
Uno spettacolo in parole, musica e poesia che “rilegge” Eduardo anche attraverso le lettere e qualche citazione delle sue opere, il tutto accompagnato dalla musica che lui molto amava.
Regia e drammaturgia di Lina Sastri.
Riprese effettuate all’Auditorium Rai di Napoli con la regia televisiva di Claudia De Toma.