“Eduardo mio”, con Lina Sastri – Rai5

Lina Sastri

Su Rai5 domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.53 va in onda lo spettacolo teatrale “Eduardo mio”. Lina Sastri racconta il “suo” Eduardo De Filippo attraverso i ricordi personali in teatro e nella vita.

Uno spettacolo in parole, musica e poesia che “rilegge” Eduardo anche attraverso le lettere e qualche citazione delle sue opere, il tutto accompagnato dalla musica che lui molto amava.

Regia e drammaturgia di Lina Sastri.
Riprese effettuate all’Auditorium Rai di Napoli con la regia televisiva di Claudia De Toma.

