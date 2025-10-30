“Ender’s Game”, film su Rai Movie – La trama

“Ender’s Game” è il titolo del film di Gavin Hood, tratto dal libro “Il gioco di Ender” di Orson Scott Card, in onda giovedì 30 ottobre 2025 in prima serata su Rai Movie.

Ender’s Game – La trama

Dopo essere sopravvissuti al devastante attacco sferrato dagli Scorpioni (i “Formics”), esseri simili a insetti, gli abitanti della Terra si sono preparati per anni a respingere un nuovo assalto, educando come guerrieri un’intera generazione di piccoli geni.

Dopo un’attenta selezione, i ragazzini più promettenti e intelligenti del pianeta approdano alla Scuola di Guerra (la “Battle School”), una stazione orbitante nello spazio, dove si contendono la possibilità di diventare comandanti della Flotta Internazionale (la “International Fleet”). Con l’aiuto di sofisticatissimi simulatori elettronici e rigorosissimi esercizi-gioco, l’addestramento procede in un clima di estrema competizione: soltanto uno di loro ne uscirà vincitore.

Ender Wiggins (Asa Butterfield) eccelle anche in mezzo a brillantissimi compagni. L’insuperabile connubio tra intelligenza, empatia e doti strategiche lo distinguono in classe come nella Sala di Battaglia (la “Battle Room”), un campo di gioco senza gravità dove, grazie a futuristici giochi laser tag, viene testata l’abilità strategica e fisica dei ragazzi. Ma le doti uniche di Ender provocano la gelosia degli altri e il direttore della scuola, il Colonnello Hyrum Graff (Harrison Ford), lo isolerà deliberatamente dagli altri per perfezionare le sue doti individuali.

Se inizialmente viene visto come un estraneo, Ender, grazie alla sua innata capacità relazionale, a poco a poco costruisce una sorta di coalizione tra i suoi compagni…

Nel cast Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin, Sir Ben Kingsley.