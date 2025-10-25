“Gli amici animali” – Rai3

Su Rai3 sabato 25 ottobre 2025 alle 10.40 nuovo appuntamento con “Gli amici animali”, la rubrica settimanale della Testata giornalistica regionale a diffusione nazionale, che racconta storie di amici a quattro zampe, ma anche il rapporto tra uomo e natura.
In questa puntata si andrà a scoprire l’Oasi del WWf di Guardiaregia-Campochiaro in Molise con Maria Grazia Fascitelli per scoprire le specie che qui vengono protette, tra le quali farfalle, cervi, lupi e l’unica salamandra di tutto l’Appennino.
Si andrà poi in Abruzzo con Alice Cercone per seguire la vicenda dei 500 cervi a rischio di abbattimento, ed in Calabria con Giusy Utano nella Riserva Naturale dell’Aspromonte, riconosciuta come Geoparco mondiale, dove vivono il falco pellegrino, lo scoiattolo nero ed il gufo reale.