"I figli degli altri", film su Rai3 – La trama

Su Rai3 martedì 14 ottobre 2025 alle ore 21.20, per il ciclo “Voilà le cinéma”, va in onda il film di Rebecca Zlotowski dal titolo “I figli degli altri”.

I figli degli altri – La trama

Rachel è una donna di quarant’anni, senza figli. Ama la sua vita: gli studenti del liceo in cui insegna, gli amici, il suo ex, le lezioni di chitarra.

Quando si innamora di Ali, stringe un legame profondo anche con Leila, la figlia di quattro anni dell’uomo. Le rimbocca le coperte prima di dormire, se ne prende cura, le vuole bene come se fosse sua.

Ma Rachel ha anche il desiderio di avere un figlio proprio.

Nel cast Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira-Goncalves, Yamée Couture, Henri-Noël Tabary, Victor Lefebvre, Sébastien Pouderoux.

